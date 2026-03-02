Володин: мир вошел в фазу конфликтов и турбулентности

Сегодня мир вошел в фазу конфликтов, турбулентности и напряженности. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя происходящее в мире.

Он отметил, что коллективный Запад не смог совершить в России то, что он сейчас творит в остальных частях земного шара. При этом спикер не уточнил, о чем речь.

По мнению парламентария, преодолеть фазу конфликтов в мире смогут только те государства, которые имеют высокую сплоченность общества, которых объединяет общая цель — защита страны и ее суверенитета.

«У нас одна Родина — Россия. Вместе победим!» — написал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что преимуществами России в настоящее время, когда она проходит через испытания и преодолевает различные вызовы, являются не ее природные ресурсы, не нефть и газ, которые есть у многих стран, лишенных суверенитета, а президент РФ Владимир Путин и сплоченность вокруг него российских граждан.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддерживает внешнюю политику Путина, действия Минобороны и МИД.