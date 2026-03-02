Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Володин: мир вошел в фазу конфликтов и турбулентности

Володин: конфликты преодолеют только государства с консолидированным обществом
Владимир Федоренко/РИА Новости

Сегодня мир вошел в фазу конфликтов, турбулентности и напряженности. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя происходящее в мире.

Он отметил, что коллективный Запад не смог совершить в России то, что он сейчас творит в остальных частях земного шара. При этом спикер не уточнил, о чем речь.

По мнению парламентария, преодолеть фазу конфликтов в мире смогут только те государства, которые имеют высокую сплоченность общества, которых объединяет общая цель — защита страны и ее суверенитета.

«У нас одна Родина — Россия. Вместе победим!» — написал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что преимуществами России в настоящее время, когда она проходит через испытания и преодолевает различные вызовы, являются не ее природные ресурсы, не нефть и газ, которые есть у многих стран, лишенных суверенитета, а президент РФ Владимир Путин и сплоченность вокруг него российских граждан.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддерживает внешнюю политику Путина, действия Минобороны и МИД.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!