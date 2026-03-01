Израиль отверг критику из-за атаки на Иран и готов наносить новые удары

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил о планах израильского правительства продолжать координированные с Соединенными Штатами удары по территории Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы министерства.

Саар отклонил все обвинения в адрес Израиля, подчеркнув, что страна «имеет полное право на действия», учитывая, что Иран « призывает к уничтожению Израиля». По словам министра, еврейское государство не может бездействовать, ожидая, пока Иран реализует свои намерения.

«Мы намерены совместно с США продолжать наносить мощнейшие удары по иранскому режиму», – заявил глава израильского внешнеполитического ведомства.

1 марта представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надава Шошани заявил об отсутствии у израильской армии каких-либо сведений о нанесении удара Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля или США по школе в Иране. Шошани подчеркнул, что США и Израиль в настоящее время проводят проверку полученной информации. Он отметил, что «Израиль действует в Иране с особой точностью».

До этого агентство Mizan сообщило, что 148 человек не выжили в результате удара, нанесенного Израилем и США, по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Иране.

Ранее страна Евросоюза осудила удары по Ирану.