Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Израиль отверг критику из-за атаки на Иран и готов наносить новые удары

Глава МИД Израиля Саар отверг критику в связи с атакой на Иран
Ammar Awad/Reuters

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил о планах израильского правительства продолжать координированные с Соединенными Штатами удары по территории Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы министерства.

Саар отклонил все обвинения в адрес Израиля, подчеркнув, что страна «имеет полное право на действия», учитывая, что Иран « призывает к уничтожению Израиля». По словам министра, еврейское государство не может бездействовать, ожидая, пока Иран реализует свои намерения.

«Мы намерены совместно с США продолжать наносить мощнейшие удары по иранскому режиму», – заявил глава израильского внешнеполитического ведомства.

1 марта представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надава Шошани заявил об отсутствии у израильской армии каких-либо сведений о нанесении удара Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля или США по школе в Иране. Шошани подчеркнул, что США и Израиль в настоящее время проводят проверку полученной информации. Он отметил, что «Израиль действует в Иране с особой точностью».

До этого агентство Mizan сообщило, что 148 человек не выжили в результате удара, нанесенного Израилем и США, по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Иране.

Ранее страна Евросоюза осудила удары по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!