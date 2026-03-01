Названы последствия объявления джихада шиитским аятоллой

Заявление иранского аятоллы Макарема Ширази, одного из самых влиятельных шиитских богословов, о джихаде, или священной войне, против США и Израиля выходит за рамки межгосударственного конфликта и приобретает характер религиозной войны. Об этом заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью «Ленте.ру».

«Объявление джихада — это уже не просто война между государствами. Объявляется священная война под знаменем пророка Мухаммеда. То есть это объявляется, по сути говоря, религиозная война», – подчеркнул эксперт.

По его словам, значительная шиитская община проживает в Ираке, и ей предстоит отреагировать на заявление о джихаде. Эксперт предположил, что на начальном этапе джихад может быть ограничен территорией Ирана и частью Ирака.

Он добавил, что принятие фетвы (мусульманского закона) может привести к полномасштабному расширению конфликта, затрагивая не только шиитов, но и суннитов.

«Это уже будет очень серьезный момент для США и Израиля, потому что одно дело воевать против государства, другое дело — воевать против если не всех мусульман, то, по крайней мере, против всех шиитов в мире», – заключил Перенджиев.

1 марта Ширази объявил джихад против США и Израиля. Он заявил, что народ Ирана и исламского мира является мстителем за кровь верховного лидера Али Хаменеи.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран заявил о намерении использовать все военные возможности для защиты страны.