Глава МИД Китая провел телефонный разговор с Лавровым

Xinhua: Ван И и Лавров обсудили ситуацию в Иране

Глава МИД Китая Ван И провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Ирана. Об этом сообщило агентство Xinhua.

В ходе беседы была подчеркнута недопустимость применения силы в международных отношениях.

«Китайская сторона неизменно придерживается принципов и целей Устава ООН, выступая против использования силы в решении международных вопросов», — приводит агентство слова Ван И.

Китайский дипломат также высказал свою позицию по поводу американо-израильских действий в отношении Ирана, назвав «неприемлемыми» удары по Ирану в период проведения ирано-американских переговоров, убийство суверенного лидера, а также попытки спровоцировать смену власти. По его мнению, подобные действия являются «нарушением международного права и базовых норм, регулирующих международные отношения».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

