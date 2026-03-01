Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Папа Римский предупредил весь мир на фоне ситуации в Иране

Папа Римский Лев XIV призвал не допустить «спираль насилия» из-за атак на Иран
Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Лев XIV призвал к проявлению моральной ответственности на фоне атак США и Израиля на Иран. Понтифик напомнил, что стабильность и мир не выстраиваются при помощи оружия и взаимных угроз, его слова приводит ТАСС.

«Крайне беспокоит то, что происходит на Ближнем Востоке, в Иране», — заявил папа Римский во время воскресного обращения к верующим на площади Святого Петра.

Лев XIV отметил, что подобные действия ведут к разрушению и страданиям, и призвал стороны конфликта перейти к «искреннему и ответственному диалогу». По словам понтифика, это необходимо сделать, чтобы избежать более масштабной трагедии, «спирали насилия прежде, чем это станет непоправимой воронкой».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». Были атакованы многие города Исламской Республики, а также ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и его родственники.

1 марта Иран пообещал нанести по США и Израилю удар «такой силы, с которой они никогда прежде не сталкивались». Однако президент США Дональд Трамп призвал иранских военных воздержаться от осуществления подобных планов, пригрозив ответить ударом «невиданном силы».

Ранее Путин сделал заявление на фоне гибели верховного лидера Ирана.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!