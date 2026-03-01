Иран рассчитывает на помощь союзников в борьбе с США и Израилем

Тегеран рассчитывает на поддержку своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Об этом РИА Новости сообщил военный источник в Иране.

«Как Йемен (йеменские хуситы — прим. ред.), так и «Хезболла» вмешаются. То же сделают и (иракское шиитское ополчение. — прим. ред.) «Аль-Хашд Аш-Шааби», и палестинцы», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что даже если союзники Ирана не предпримут действий в первые дни, они могут включиться в конфликт по мере его разрастания.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерной программы. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пообещали ответить за удар по Хаменеи.