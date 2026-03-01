Размер шрифта
Макрон прокомментировал задержание танкера «российского теневого флота»

Макрон заявил об участии ВМС Франции в задержании Бельгией «российского» танкера

Военно-морские силы (ВМС) Франции участвовали в задержании Бельгией нефтяного танкера, который находится под санкциями. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X.

«В Северном море вертолеты ВМС Франции минувшей ночью оказали содействие бельгийским силам при высадке на нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями», — написал он.

1 марта министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия при поддержке французских военных провела операцию по перехвату танкера, который якобы связан с «российским теневым флотом». Судно было перенаправлено в бельгийский порт Зебрюгге на северо-западе королевства.

Позже посольство РФ в Бельгии сообщило, что Брюссель не уведомил Россию о причинах задержания бельгийскими и французскими военными российского танкера Ethera. В дипмиссии отметили, что власти Бельгии не предоставили информацию о составе экипажа задержанного судна. Посольство выясняет факт нахождения на судне граждан России и предпринимает необходимые шаги для обеспечения их законных прав в случае подтверждения российского гражданства, отметили в дипведомстве.

Ранее в МИД предостерегли Запад от попыток «запереть» российский флот.

 
