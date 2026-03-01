Бельгия не уведомила РФ о задержании «российского» танкера в Северном море

Брюссель не уведомил Россию о причинах задержания бельгийскими и французскими военными в Северном море якобы российского танкера. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бельгии.

«Официального уведомления от бельгийских властей в посольство России о факте и причинах задержания в Северном море нефтяного танкера Ethera не поступало», — заявили в посольстве.

Так дипведомство прокомментировало сообщение министра обороны Бельгии Тео Франкена о задержании судна, якобы принадлежащего «российскому теневому флоту». Как заявил глава военного ведомства, судно было перехвачено в рамках операции «Синий нарушитель».

В российской дипмиссии также заявили, что бельгийские власти не предоставили информацию о составе экипажа задержанного танкера. Посольство выясняет факт нахождения на судне граждан России и предпринимает необходимые шаги для обеспечения их законных прав в случае подтверждения российского гражданства, отметили в дипведомстве.

