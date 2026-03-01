Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Бельгия не уведомила РФ о задержании «российского» танкера в Северном море

Посольство РФ: Брюссель не уведомил Россию о задержании танкера Ethera

Брюссель не уведомил Россию о причинах задержания бельгийскими и французскими военными в Северном море якобы российского танкера. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бельгии.

«Официального уведомления от бельгийских властей в посольство России о факте и причинах задержания в Северном море нефтяного танкера Ethera не поступало», — заявили в посольстве.

Так дипведомство прокомментировало сообщение министра обороны Бельгии Тео Франкена о задержании судна, якобы принадлежащего «российскому теневому флоту». Как заявил глава военного ведомства, судно было перехвачено в рамках операции «Синий нарушитель».

В российской дипмиссии также заявили, что бельгийские власти не предоставили информацию о составе экипажа задержанного танкера. Посольство выясняет факт нахождения на судне граждан России и предпринимает необходимые шаги для обеспечения их законных прав в случае подтверждения российского гражданства, отметили в дипведомстве.

Ранее Лавров рассказал, зачем Западу фантазии о «теневом флоте».
.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!