Стало известно, сколько Польша потратила на военную помощь Украине с 2022 года

Поверенный в делах РФ: Польша выделила более €4 млрд на военную помощь Украине
Global Look Press

Варшава с февраля 2022 года выделила более €4 млрд на военно-техническую помощь Киеву. Об этом в ходе интервью для ТАСС рассказал временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Также он сообщил, что в данный момент в польском публичном пространстве не ведутся разговоры о насильной передаче украинских мужчин Киеву для последующей мобилизации. По мнению временного поверенного, власти Польши вряд ли решатся обсуждать такой шаг.

«Слишком высоки были бы имиджевые потери для государства, которое позиционирует себя как одного из ключевых «проводников» интересов киевского режима в странах коллективного Запада», — пояснил Ордаш.

19 февраля пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич сообщил, что глава государства Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий специальный статус и предоставленные льготы для беженцев с Украины. Согласно документу, украинцы больше не имеют права на бесплатное медицинское обслуживание и субсидии на оплату жилья. Исключение предусмотрено только для раненых военнослужащих, которые лечатся на территории республики, написала газета «Известия».

Ранее в Польше усомнились в праве США на ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

 
