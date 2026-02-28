Размер шрифта
Администрация Трампа не уведомила конгресс об ударах по Ирану

Сенатор Рид: администрация Трампа не уведомила конгресс перед ударами по Ирану
Администрация президента США Дональда Трампа заблаговременно не уведомила конгресс о планах нанести удары по Ирану. Об этом сообщил в заявлении сенатор-демократ Джек Рид, сообщает РИА Новости.

«Президент едва упомянул Иран в самой продолжительной речи о положении страны в истории. Он не обозначил цель. Конгресс не получил никаких реальных брифингов или разведданных, и трудно оправдать действия без обоснования», — говорится в заявлении.

До этого Дональд Трамп заявил, что цель операции – защита американского народа через «устранение угрозы» от действующей в Иране власти. Глава государства заявил, что действия Тегерана наносят прямую угрозу американским военным базам за рубежом. Трамп подчеркнул, что Вашингтон более не намерен «это терпеть». Еще одной целью он назвал недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Также президент США призвал иранцев брать власть в свои руки после завершения операции Вашингтона и выразил надежду на смену режима в Тегеране.

