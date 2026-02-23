Размер шрифта
Глава РФПИ Дмитриев призвал к отставке премьера Британии

Дмитриев заявил, что Стармер должен уйти с поста премьера Британии
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Стармер должен уйти», — написал российский чиновник.

Таким образом Дмитриев прокомментировать публикацию телеканала GBNews о том, что, когда Стармер возглавлял британскую прокуратуру, преступники, совершившие насилие над детьми, отделались предупреждениями. В документах, на которые ссылается GBNews, говорится, что Стармер «разрабатывал и согласовывал» с начальниками полиции предупредительные уведомления, которые вручались подозреваемым.

12 февраля Дмитриев отреагировал в соцсети X цитатой из песни британской группы Queen на отставку секретаря кабинета министров Великобритании Криса Уормолда. 10 февраля глава РФПИ //www.gazeta.ru/politics/news/2026/02/10/27814651.shtmlписал, что «все покидают тонущий корабль» Стармера.

Ранее Дмитриев дал совет Стармеру насчет отставки.
 
