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Зеленский напомнил Трампу о «мощном пакете сдерживания» для Украины при Байдене

Зеленский посетовал, что Трамп плохо помогает Украине и при Байдене было лучше
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Yves Herman/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский посетовал, что действующий президент США Дональд Трамп не оказывает Киеву помощь в том объеме, как это делал его предшественник Джо Байден. Его слова приводит Newsmax.

«Я помню, что до того, как Трамп стал президентом, у нас был мощный пакет сдерживания. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло», — сказал Зеленский.

Он признался, что поднимал этот вопрос в беседах с Дональдом Трампом.

До этого бывший советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отверг утверждения о том, что администрация Джо Байдена фокусировалась на контроле эскалации конфликта на Украине, и заявил, что главной задачей были поставки оружия Киеву.

В то же время он признал, что США установили ограничения на удары вглубь России, поскольку считали, что они «дали бы ограниченный результат». Администрация Байдена «стремительно поставляла огромное количество оружия на Украину за некоторыми исключениями», подчеркнул он.

Ранее антирейтинг Трампа обновил рекорд.

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