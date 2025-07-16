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Экс-премьер России назвал общие черты Путина и Трампа

Экс-премьер Степашин: для Путина и Трампа интересы их стран превыше всего
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Susan Walsh/AP

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп похожи в том, что ставят интересы своих стран превыше всего. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Трамп — прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи», — указал Степашин.

В связи с этим Трампу не интересны ни Украина, ни Европа, поскольку США для него важнее, чем все остальное, считает экс-премьер. Он также обратил внимание на беседы Путина и Трампа, где президент России ведет себя «тонко и аккуратно».

До этого американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Дональд Трамп обманул сам себя, полагая, что сможет изменить позицию российского коллеги Владимира Путина по Украине. Профессор предположил, что Путин пытался объяснить Трампу суть конфликта на Украине с точки зрения России, однако американский лидер ее так и не понял, в связи с чем переговоры зашли в тупик. Президент США не понимает первопричин, поэтому «фарс продолжается уже много месяцев», подчеркнул он.

Ранее в Европарламенте заявили, что Путин отреагирует на поддержку Украины Трампом.

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