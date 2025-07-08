Салливан раскрыл главные цели администрации Байдена в конфликте на Украине

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отверг утверждения о том, что администрация Джо Байдена фокусировалась на контроле эскалации конфликта на Украине, и заявил, что главной задачей были поставки оружия Киеву. Об этом он заявил в интервью «Общественному».

Салливан «полностью отверг» заявления о том, что основной стратегией Вашингтона во времена президентства Байдена было «управление эскалацией».

«Основной стратегией было предоставить беспрецедентный объем военной помощи Украине и введение исторического уровня санкций в отношении России. Если посмотреть на количество предоставленного нами оружия и скорость, с которой это было сделано – думаю, это превзошло любые ожидания в феврале 2022-го», — заявил Салливан.

В то же время он признал, что США установили ограничения на удары вглубь России, поскольку считали, что они «дали бы ограниченный результат». Администрация Байдена «стремительно поставляла огромное количество оружия на Украину за некоторыми исключениями», подчеркнул он.

До этого Джейк Салливан в колонке для The New York Times раскритиковал решение действующей администрации США приостановить военную помощь Украине и призвал сильнее давить на Россию.

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