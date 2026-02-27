Размер шрифта
Вэнс назвал возможные удары США по Ирану «сдерживающим фактором»

Вице-президент Вэнс: удары США по Ирану не приведут к затяжной войне
Eduardo Munoz/Reuters

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что возможные удары по территории Ирана не обернутся длительной войной на Ближнем Востоке. Его слова приводит газета The Washington Post.

Вэнс заявил, что возможные удары станут сдерживающим фактором для предотвращения появления у Ирана ядерного оружия, если проблему не удастся решить дипломатическим путем.

«Мысль о том, что мы будем годами находиться в состоянии войны на Ближнем Востоке без конца, — это совершенно нереально», — сказал Вэнс.

Вице-президент США заявил, что не знает позиции Дональда Трампа по поводу ударов, однако он «скептически относится к иностранным военным интервенциям».

«Я также считаю, что нам следует избегать чрезмерного зацикливания на уроках прошлого. Тот факт, что один президент допустил ошибку в военном конфликте, не означает, что мы никогда больше не должны вступать в военные конфликты. Мы должны быть осторожны, но я думаю, что президент проявляет осторожность», — сказал политик.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как Трамп примет решение.

По информации The Wall Street Journal, речь шла о передаче урана за границу, но Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы.

Ранее Трампу представили варианты возможных военных действий против Ирана.

 
