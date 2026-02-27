Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Трампу представили варианты возможных военных действий против Ирана

Axios: Пентагон представил Трампу варианты возможных действий против Ирана
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер проинформировал президента Дональда Трампа о вариантах военных действий против Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Это был первый раз с начала кризиса с Ираном, когда главный американский военачальник на Ближнем Востоке представил доклад Трампу на брифинге, отмечает портал.

По словам американского чиновника, на брифинге также присутствовал председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

По данным Axios, Трамп отдал приказ о масштабном наращивании военной мощи США в регионе и рассматривает возможность начала военной кампании против Тегерана.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как Трамп примет решение.

По информации The Wall Street Journal, речь шла о передаче урана за границу, но Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы.

Ранее Трамп заявил, что Иран разрабатывает ракеты, способные долетать до США и Европы.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!