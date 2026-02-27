Трампу представили варианты возможных военных действий против Ирана

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер проинформировал президента Дональда Трампа о вариантах военных действий против Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Это был первый раз с начала кризиса с Ираном, когда главный американский военачальник на Ближнем Востоке представил доклад Трампу на брифинге, отмечает портал.

По словам американского чиновника, на брифинге также присутствовал председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

По данным Axios, Трамп отдал приказ о масштабном наращивании военной мощи США в регионе и рассматривает возможность начала военной кампании против Тегерана.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как Трамп примет решение.

По информации The Wall Street Journal, речь шла о передаче урана за границу, но Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы.

Ранее Трамп заявил, что Иран разрабатывает ракеты, способные долетать до США и Европы.