Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить укрепление основ конституции
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы укрепления основ конституционного строя. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя», — сказал он.

Российский лидер обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой доложить по заявленной теме. Далее встреча продолжилась в закрытом режиме.

27 февраля Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с членами Совбеза России.

В декабре прошлого года пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент работает до глубокой ночи и буквально «не успевает справиться со всеми делами в течение суток». Тогда большую часть рабочего времени у него занимала подготовка к прямой линии. Кроме того, Путин ежедневно получает доклады по линии военных.

По словам представителя Кремля, Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Изредка у него получается выкроить несколько выходных дней. Однако они не являются полноценными, поскольку лидер продолжает выполнять свои обязанности.

Ранее Путин заявил, что российское руководство считает безусловным приоритетом Конституцию РФ.

 
