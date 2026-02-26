США и Иран возобновили переговоры в Женеве

Делегации Ирана и США возобновили переговоры в Женеве по иранскому ядерному досье. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

«Ирано-американские переговоры, приостановленные… для проведения консультаций делегациями с властями своих стран, возобновились после возвращения сторон в место проведения переговоров в резиденции министра иностранных дел Омана в Женеве», — сказано в сообщении.

26 февраля в швейцарском городе стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе при посредничестве Омана.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность Тегерана и Вашингтона по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По словам министра, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа исламской республики продвинулась.

Ранее президент Ирана подтвердил отсутствие планов на ядерное оружие.