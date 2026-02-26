В США раскрыли впечатления Уиткоффа и Кушнера от переговоров с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер разочарованы утренним раундом переговоров с Ираном. Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Кушнер и Уиткофф были разочарованы тем, что услышали от иранцев на утренней встрече», — написал журналист.

Равид не уточнил подробности разногласий.

26 февраля в швейцарском городе стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Однако встреча была приостановлена для проведения консультаций делегациями с властями своих стран.

Вечером того же дня переговоры возобновились. Политики встретились в резиденции министра иностранных дел Омана в Женеве.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность Тегерана и Вашингтона по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По словам министра, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа исламской республики продвинулась.

