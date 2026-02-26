Размер шрифта
В Венгрии назвали Зеленского террористом

Аналитик Кошкович: Венгрия развернула армию, потому что Зеленский – террорист
Annegret Hilse/Reuters

Венгрия поставила вооруженные силы охранять объекты энергетики, потому что президент Украины Владимир Зеленский – террорист. Об этом в социальной сети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Аналитик отреагировал на слова депутата от Европарламента Томаша Здеховского, который в соцсети X написал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «задействует армию», потому что опасается проиграть парламентские выборы в Венгрии, которые состоятся 12 апреля.

По словам Кошковича, выборы в Венгрии крайне важны для Зеленского. И сейчас главный конкурент Орбана, Петер Мадьяр, проигрывает, считает аналитик.

«Петер Мадьяр проигрывает. Для Зеленского эти выборы – жизненно важный вопрос. Мы развертываем армию, потому что знаем, что он террорист», – отметил аналитик.

27 января Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». Орбан обвинил Украину в том, что она организовала нефтяную блокаду Венгрии для смены правительства в стране на апрельских выборах.

Также Орбан отметил, что Зеленский оказывает давление на Будапешт из-за того, что Венгрия не хочет быть втянута в конфликт с Россией, отказывается спонсировать Киев и намерена получать энергоресурсы из РФ. Также Орбан подчеркнул, что «вся венгерская оппозиция встала на сторону Украины», и «их цель – хаос, нехватка топлива и повышение цен в преддверии выборов».

25 февраля Орбан сообщил, что Будапешт собирается разместить военных, технику и полицию рядом с главными энергетическими объектами страны. Их задачей будет предотвращение нападений на энергетическую инфраструктуру, пояснил премьер.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Орбана из-за письма Зеленскому.

 
