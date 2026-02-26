В Польше призвали США «защитить» Балтийское море от России

США должны «немедленно» принять меры для защиты Балтийского моря от России. Об этом написал польский историк, исполнительный директор вашингтонского отделения Польского института международных отношений Павел Маркевич в статье для издания The Hill.

По мнению историка, конфликт России и Украины, а также предполагаемые ЕС и НАТО «гибридные атаки» со стороны Москвы поставили Балтийское море «в центр трансатлантической безопасности». Маркевич отметил, что Кремль якобы использует Балтийское море «для демонстрации военной мощи», а также оно служит «воротами для России в Арктику».

«Учитывая важность Балтийского моря для баланса сил в евроатлантическом регионе, оно должно стать одним из главных приоритетов внешней политики США. Америка должна сотрудничать с партнерами и союзниками-единомышленниками, чтобы защитить мир от влияния и контроля России, Китая и Ирана», — отметил он.

Историк подчеркнул, что взаимодействие США с прибрежными государствами-членами НАТО в Балтийском море может «укрепить» стратегию сдерживания России и создать для Москвы препятствия в доступе к морю.

«Вашингтон стратегически заинтересован в том, чтобы Балтийское море представляло собой благоприятную и стабильную обстановку в сфере безопасности. В конгрессе существует сильная двухпартийная поддержка региона и прибрежных государств, которые считаются одними из ближайших союзников Америки. По этой причине конгресс должен призвать администрацию Трампа разработать стратегию по Балтийскому морю, которая будет необходимым элементом американской политики», — написал Маркевич.

В ноябре 2025 года представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что НАТО хочет превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию.

В январе 2026 года замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что в регионе Балтийского моря существует большая вероятность возникновения конфликта из-за растущей демонизации России. Тогда же временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов подчеркнул, что НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, так как альянс пытается навязать свое видение безопасности на Балтике.

Ранее в США пригрозили ударить по Калининграду в случае конфликта России с НАТО.