В Польше призвали США «защитить» Балтийское море от России

Историк Маркевич: США должны защитить Балтийское море от России
Александр Гальперин/РИА Новости

США должны «немедленно» принять меры для защиты Балтийского моря от России. Об этом написал польский историк, исполнительный директор вашингтонского отделения Польского института международных отношений Павел Маркевич в статье для издания The Hill.

По мнению историка, конфликт России и Украины, а также предполагаемые ЕС и НАТО «гибридные атаки» со стороны Москвы поставили Балтийское море «в центр трансатлантической безопасности». Маркевич отметил, что Кремль якобы использует Балтийское море «для демонстрации военной мощи», а также оно служит «воротами для России в Арктику».

«Учитывая важность Балтийского моря для баланса сил в евроатлантическом регионе, оно должно стать одним из главных приоритетов внешней политики США. Америка должна сотрудничать с партнерами и союзниками-единомышленниками, чтобы защитить мир от влияния и контроля России, Китая и Ирана», — отметил он.

Историк подчеркнул, что взаимодействие США с прибрежными государствами-членами НАТО в Балтийском море может «укрепить» стратегию сдерживания России и создать для Москвы препятствия в доступе к морю.

«Вашингтон стратегически заинтересован в том, чтобы Балтийское море представляло собой благоприятную и стабильную обстановку в сфере безопасности. В конгрессе существует сильная двухпартийная поддержка региона и прибрежных государств, которые считаются одними из ближайших союзников Америки. По этой причине конгресс должен призвать администрацию Трампа разработать стратегию по Балтийскому морю, которая будет необходимым элементом американской политики», — написал Маркевич.

В ноябре 2025 года представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что НАТО хочет превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию.

В январе 2026 года замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что в регионе Балтийского моря существует большая вероятность возникновения конфликта из-за растущей демонизации России. Тогда же временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов подчеркнул, что НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, так как альянс пытается навязать свое видение безопасности на Балтике.

Ранее в США пригрозили ударить по Калининграду в случае конфликта России с НАТО.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!