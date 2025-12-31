Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В России утвердили новый нацпроект по биоэкономике

Правительство РФ утвердило нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики»
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Правительство России утвердило новый национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Паспорт нацпроекта и входящие в его состав федеральные проекты утвердил президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам», — говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что новый нацпроект носит комплексный характер. По его словам, инициатива сформирует основу сразу для нескольких направлений: химия, энергетика, экология, пищевая индустрия, медицина, сельское хозяйство.

В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: «Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики», «Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики» и «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики». Инициатива рассчитана до 2030 года.

25 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что все национальные проекты должны обеспечить устойчивое развитие России и укрепление ее суверенитета. Глава государства отметил, что в 2025 году началась реализация 19 нацпроектов с конкретными ориентирами, восемь из них — по обеспечению технологического лидерства страны.

Ранее Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27541297_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+