В России утвердили новый нацпроект по биоэкономике

Правительство России утвердило новый национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Паспорт нацпроекта и входящие в его состав федеральные проекты утвердил президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам», — говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что новый нацпроект носит комплексный характер. По его словам, инициатива сформирует основу сразу для нескольких направлений: химия, энергетика, экология, пищевая индустрия, медицина, сельское хозяйство.

В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: «Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики», «Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики» и «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики». Инициатива рассчитана до 2030 года.

25 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что все национальные проекты должны обеспечить устойчивое развитие России и укрепление ее суверенитета. Глава государства отметил, что в 2025 году началась реализация 19 нацпроектов с конкретными ориентирами, восемь из них — по обеспечению технологического лидерства страны.

Ранее Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год.