В ООН обвинили США в намерении удалить один пункт из антироссийской резолюции

Бербок: США хотели убрать пункт о справедливом мире из резолюции по Украине
Annegret Hilse/AP

Американская делегация хотела убрать из антироссийской резолюции по Украине пункт о «прочном и справедливом мире». Об этом заявила председатель Генеральной Ассамблеи ООН, экс-глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD, пишет немецкая газета Münchner Merkur.

По словам Бербок, американская делегация «намеренно» хотела исключить из резолюции пункт, который предусматривает «прочный и справедливый мир» для Украины. Она отметила, что в резолюции отмечалось уважение к «территориальной целостности и суверенитету Украины».

«Резолюция по сути лишь повторяла то, что уже было решено одиннадцать раз ранее, а именно, что мир может быть только справедливым и прочным. <…> Американцы объяснили свои действия тем, что в настоящее время ведутся переговоры, и в них не следует вмешиваться», — отметила она.

По словам председателя Генассамблеи ООН, американцы ранее «всегда голосовали за эту резолюцию», однако теперь «впервые» не сделали этого.

24 февраля США оказались среди 51 государства, воздержавшегося от голосования в ООН по подготовленной Украиной антироссийской резолюции. Против этой резолюции проголосовали 12 стран, включая Россию, а поддержали ее 107 государств. Затем бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог осудил позицию США в голосовании.

При этом 24 февраля США ввели новые санкции против четырех российских физлиц и трех организаций.

Ранее посол Украины поделилась ожиданиями от политики Трампа в отношении Киева.

 
