Стало известно о подготовке Одесской области к круговой обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к круговой обороне Одесской области. Об этом сообщил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков в интервью YouTube-каналу «Штабквартира».

«Мы в данный момент очень серьезно готовим к круговой обороне город Одесса. Мы готовим <...> всю <...> область», — сказал военный.

По его словам, вокруг региона активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы, которые, как ожидается, должны помешать наступлению российских войск. К строительству укреплений привлечены тысячи одесситов, в первую очередь студенты, инвалиды и пенсионеры. Кроме того, ВСУ учат мирных жителей обращаться с оружием. Из непригодных к службе одесситов будут сформированы резервы, сообщил Носиков.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что взятие Одессы и Харькова станет возможно после установления полного контроля над Донбассом, а также Херсонской и Запорожской областями. По его словам, с суши заход российских войск в Одессу возможен с тыла.

Ранее Путин назвал Одессу русским городом.