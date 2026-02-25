Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Стало известно о подготовке Одесской области к круговой обороне

ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к круговой обороне Одесской области. Об этом сообщил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков в интервью YouTube-каналу «Штабквартира».

«Мы в данный момент очень серьезно готовим к круговой обороне город Одесса. Мы готовим <...> всю <...> область», — сказал военный.

По его словам, вокруг региона активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы, которые, как ожидается, должны помешать наступлению российских войск. К строительству укреплений привлечены тысячи одесситов, в первую очередь студенты, инвалиды и пенсионеры. Кроме того, ВСУ учат мирных жителей обращаться с оружием. Из непригодных к службе одесситов будут сформированы резервы, сообщил Носиков.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что взятие Одессы и Харькова станет возможно после установления полного контроля над Донбассом, а также Херсонской и Запорожской областями. По его словам, с суши заход российских войск в Одессу возможен с тыла.

Ранее Путин назвал Одессу русским городом.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!