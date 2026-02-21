Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Политика

Во Франции забили тревогу из-за возможного членства Украины в Евросоюзе

Политик Дюпон-Эньян предупредил, что членство Украины в ЕС обернется войной с РФ
РИА Новости

Вступление Украины в Европейский союз приведет к прямой войне с Россией. С таким предупреждением на своей странице в соцсети Х выступил лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Он заметил, что «брюссельская адская машина» стремится оперативно принять Украину «в свои ряды». Такое развитие событий представляет тройную опасность, предупредил политик.

Это «неизбежное втягивание в конфликт с Россией», «затопление» сельскохозяйственного рынка ЕС украинскими продуктами и более значительные ежегодные взносы в общеевропейские фонды, сообщил Дюпон-Эньян.

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о технической готовности его страны к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Зеленский также выразил уверенность в том, что Украина будет полностью подготовлена к присоединению к Евросоюзу уже к 2027 году.

Позже глава Европейского совета Антониу Кошта выступил за скорейшее начало формального процесса по вступлению Украины в Евросоюз. При этом он затруднился ответить, когда это произойдет. По словам главы Евросовета, в этом вопросе «главное не терять темп».

Ранее Захарова указала на понимание Евросоюзом одной вещи об Украине.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!