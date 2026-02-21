Политик Дюпон-Эньян предупредил, что членство Украины в ЕС обернется войной с РФ

Вступление Украины в Европейский союз приведет к прямой войне с Россией. С таким предупреждением на своей странице в соцсети Х выступил лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Он заметил, что «брюссельская адская машина» стремится оперативно принять Украину «в свои ряды». Такое развитие событий представляет тройную опасность, предупредил политик.

Это «неизбежное втягивание в конфликт с Россией», «затопление» сельскохозяйственного рынка ЕС украинскими продуктами и более значительные ежегодные взносы в общеевропейские фонды, сообщил Дюпон-Эньян.

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о технической готовности его страны к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Зеленский также выразил уверенность в том, что Украина будет полностью подготовлена к присоединению к Евросоюзу уже к 2027 году.

Позже глава Европейского совета Антониу Кошта выступил за скорейшее начало формального процесса по вступлению Украины в Евросоюз. При этом он затруднился ответить, когда это произойдет. По словам главы Евросовета, в этом вопросе «главное не терять темп».

Ранее Захарова указала на понимание Евросоюзом одной вещи об Украине.