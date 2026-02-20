Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его слова приводит портал HVG.hu.

«Нефтепровод «Дружба» был закрыт теми, кто взорвал «Северный поток»: это украинцы», — заявил Орбан.

По его словам, Брюссель должен встать на сторону Словакии и Венгрии в ситуации с поставками энергоресурсов через «Дружбу». Премьер подчеркнул, что сегодня нет никаких технических причин, препятствующих транзиту нефти.

«Нефтепровод «Дружба» работает. Нет никаких технических препятствий для того, чтобы украинцы возобновили транспортировку нефти. Нет смысла обсуждать это, это вопрос факта», – сказал он.

13 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Министр считает, что так Киев пытается оказать помощь венгерской оппозиционной партии «Тиса», с которой ведет борьбу правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Сийярто охарактеризовал действия украинской стороны как грубое вмешательство в выборы.

18 февраля Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за ее отказа поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

