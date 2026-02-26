Лавров высказался о планах Трампа завершить конфликт на Украине в течение месяца

У России нет сроков по урегулированию украинского конфликта, есть задачи, которые надо решать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Вы что-нибудь слышали от нас по срокам? У нас не сроки, у нас задачи, и мы их решаем», — подчеркнул Лавров в ответ на просьбу журналистов прокомментировать желание американской стороны завершить конфликт в течение месяца.

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе этого разговора глава Белого дома заявил, что хочет как можно скорее добиться прекращения российско-украинского конфликта. Трамп сказал, что хотел бы, чтобы конфликт завершился уже через месяц.

До этого президент России Владимир Путин назвал цель и смысл специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, основная задача Вооруженных сил РФ состоит в отстаивании интересов российского народа. Кроме того, по словам главы государства, в рамках урегулирования конфликта необходимо достичь долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей.

Ранее в России назвали определяющие месяцы 2026 года для СВО.