В Кремле дали оценку ежегодному отчету правительства

Песков: в Кремле высоко оценивают работу правительства и его отчет в Госдуме
Парламентарии высоко оценили отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина, представленного в Госдуме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос, как в Кремле восприняли отчет, представленный главой кабмина.

«Это был очень глубокий отчет, содержательный отчет по делу. Собственно, это констатировалось нашими народными избранниками, которые тоже дали высокую оценку», — сказал он.

25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. В частности он назвал острой и сложной проблему в сфере ЖКХ. Премьер отметил, что у объектов жилищно-коммунального хозяйства высокий уровень износа и им требуется обновление. Он также заявил, что проблема качества коммунальных услуг острая, при этом проблемы в этой сфере складывались десятилетиями.

В своем отчете в Госдуме Мишустин также отметил рост валового внутреннего продукта (ВВП) России, который в 2025 году был на уровне 1%, а за последние три года превысил 10%, несмотря на сложнейшую ситуацию. По словам председателя правительства, добиться этого удалось благодаря концентрации ресурсов на приоритетах, определенных президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Мишустин сообщил о росте числа желающих переехать в сельскую местность и необходимости создания для этого условий.

 
