Мишустин заявил о росте числа россиян, желающих переехать в сельскую местность

Мишустин: все больше россиян хотят жить в сельской местности
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год, заявил, что в России увеличивается число россиян, желающих переехать в сельскую местность. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мишустина, для того, чтобы граждане охотно переезжали в село, необходимо создать там для этого необходимые условия.

«Это, конечно, средства и в комплексное развитие сельских территорий, программу, и в опорные пункты для того, чтобы сформировать все необходимые условия и возможности, чтобы люди хотели жить на селе. Важно, что таких людей становится больше», — поделился Мишустин.

До этого в Госдуме заявили об оттоке молодых людей из городов в загородные дома деревень и садовых товариществ. Однако член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков предупредил россиян, что перед тем, как решиться на такой переезд, следует учесть все плюсы и минусы жизни в частном доме, включая отдаленность соцобъектов и необходимость дополнительных затрат.

По его мнению, до тенденции пока далеко – встречаются лишь частные случаи, когда россияне решаются бросить городскую жизнь. Что касается СНТ, то они стали привлекательнее для граждан на фоне того, что там можно прописаться, причем зачастую дешевле – в зависимости от того, какой это дом и где он находится, подчеркнул специалист.

Ранее в России спрогнозировали рост цен на жилье в регионах из-за оттока россиян в провинцию.

 
