В Госдуме хотят, чтобы кабмин взял под контроль рост тарифов ЖКУ

Российское правительство должно взять под особый контроль рост тарифов в сфере ЖКУ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячаслав Володин в ходе отчета кабмина в нижней палате парламента, передает РИА Новости.

«Мы не можем не реагировать и стоять в стороне от этого. И считаем правильным, чтобы правительство взяло под особый контроль эти вопросы, связанные с тарифообразованием.», — сказал Володин.

По его словам, ситуация с тарифами в регионах «пошла не туда».

В ходе отчета премьер-министр Михаил Мишустин назвал острой и сложной проблему тарифов ЖКУ. Он отметил, что у объектов жилищно-коммунального хозяйства высокий уровень износа и им требуется обновление.

Он также заявил, что проблема качества коммунальных услуг острая, при этом проблемы в этой сфере складывались десятилетиями.

До этого Telegram-канал Baza писал, что россияне возмутились росту цен на ЖКУ, поскольку в некоторых регионах стоимость увеличилась в два раза. Жалобы на сильно растущие тарифы начали исходить из Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области — жители говорят о двойных тарифах за отопление и перерасчетах за декабрь по новым ставкам.

Ранее россиянам спрогнозировали повышение тарифов на ЖКХ в 2026 году.