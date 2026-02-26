Размер шрифта
Спецпредставитель президента США прибыл в Швейцарию

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в Женеву
Jeenah Moon/Reuters

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Женеву, где, как ожидается, он встретится с секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и представителями Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

«Борт спецпосланника американского президента прибыл из Вашингтона», — сказал собеседник агентства.

В Женеве запланирован третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Ожидается, что встреча пройдет в диппредставительстве Омана. Иранскую делегацию возглавит глава МИД страны Аббас Арагчи, американскую — Уиткофф. На прошлой неделе Арагчи заявил, что договоренность Тегерана с Вашингтоном по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы, а также должна включать снятие санкций.

На прошлой неделе Уиткофф также прилетал в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по Украине. Тогда же проходил и второй раунд непрямых переговоров между представителями Ирана и США.

Ранее Уиткофф оценил работу делегации России на переговорах в Женеве.

 
