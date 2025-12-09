На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тбилиси заявили о «гибридной операции» Лондона против Грузии

Парламентарий Папуашвили: Лондон участвует в гибридных операциях против Грузии
РИА Новости

Лондон проводит «гибридную операцию» против Грузии, в которой участвует посол Великобритании Гарет Уорд, критикующий Тбилиси. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Папуашвили напомнил о публикации телерадиокомпании «Би-би-си» о якобы использовании против демонстрантов в Тбилиси химического оружия. По его словам, «возмутительно, когда посол лично участвует в распространении дезинформации и лжи, тем более при общении с молодежью.

«Налицо политическая кампания с участием британского посла против правительства Грузии, гибридная операция против Грузии», — сказал Папуашвили.

Издание напоминает, что во время недавней встречи со студентами Уорд обвинил власти Грузии в «подрыве отношений с Великобританией» и в «недемократическом давлении на оппозицию и гражданское общество».

1 декабря в Грузии начались следственные мероприятия в связи с материалом о якобы применении против митингующих химоружия.

До этого «Би-би-си» провела собственное расследование, в рамках которого побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии, врачами и участниками протестов. Журналисты заявили, что все данные указывают на использование грузинскими силовиками вещества «камит», которое Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны, для подавления протестов в ноябре-декабре 2024 года.

Ранее Грузия потребовала извинений от Евросоюза.

Теперь вы знаете
