Великобритания ввела санкции против двух грузинских телеканалов

Великобритания ввела санкции против грузинских телекомпаний «Имедии» и Postv
РИА Новости

Великобритания ввела санкции против двух грузинских телеканалов — Imedi и Postv. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Утверждается, что телеканалы «распространяли намеренно вводящую в заблуждение информацию» об украинском конфликте.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Лондон проводит «гибридную операцию» против Грузии, в которой участвует посол Великобритании Гарет Уорд, критикующий Тбилиси.

В апреле прошлого года Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала документ пророссийским. Евросоюз (ЕС) раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление страны в объединение. Позднее Европарламент заявил, что республика не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс.

Ранее Грузия потребовала извинений от Евросоюза.
 
