Иранская делегация отправилась в Женеву на переговоры с США

Иранская делегация отправилась в Женеву на третий раунд переговоров с США
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Делегация Ирана отправилась в Женеву на третий раунд переговоров с США по иранской ядерной проблеме. Об этом сообщает агентство Mehr.

В состав иранской делегации входят министр иностранных дел Аббас Арагчи, заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и заместитель министра иностранных дел по юридическим и международным вопросам Казем Гарибабади.

Переговоры представителей Ирана и США по ядерному досье пройдут в диппредставительстве Омана в Женеве утром 26 февраля.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы, а также должна включать снятие санкций. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.

 
