Глава Еврокомиссии поторопила Зеленского в вопросе ремонта «Дружбы»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости ускорить ремонт нефтепровода «Дружба» и восстановить поставки нефти. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель ЕК Паула Пиньо, передает РИА Новости.

«Глава Еврокомиссии обсуждала «Дружбу» с Зеленским, просила ускорить ремонт и спрашивала о сроках восстановления поставок», — сказала Пиньо.

По ее словам, Венгрия и Словакия заявили, что уже задействовали кризисные резервы нефти на фоне перерыва в поставках по «Дружбе».

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

