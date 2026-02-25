Размер шрифта
В Совфеде рассказали об «опасном» курсе США

Сенатор Пушков: США переходят к силовым методам для укрепления своих позиций
Проигрывая Китаю в соревновании экономик, США «все больше» делают ставку на военную силу и смену режима в тех странах, которые поддерживают «особые отношения» с Пекином. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, во время январской операции в Венесуэле США, помимо получения доступа к нефтяным ресурсам, хотели «изъять» Каракас из сферы влияния Пекина. По мнению Пушкова, сейчас одна из задач США в «назревающей» операции против Ирана – также вывести Тегеран из числа «опорных для Китая стран на Среднем Востоке и снизить растущее экономическое и политическое давление на регион». Однако Пушков подчеркнул, что это – «крайне опасный курс».

«В то время как Китай действует экономическими методами, расширяя торговлю с большинством стран мира и оттесняя США на вторые позиции как главная мировая торговая держава, США переходят к силовым методам для удержания и укрепления своих глобальных позиций. Это обрекает мир на цепь военных конфликтов, системный подрыв международного права и дестабилизацию в ряде регионов», – отметил он.

В другом посте Пушков также привел данные, согласно которым Китай в 2026 году станет «безусловным лидером» по ВВП, оцениваемому по паритету покупательной способности (ППС), который впервые достигнет $43 трлн.

В недавней статье для The Times обозреватель Роджер Бойс написал, что планы стран Запада «вбить клин» между Китаем и Россией провалились. По его словам, вместо этого поддержка Китаем России только выросла.

Также замгоссекретаря США Джейкоб Хелберг отметил, что США стремятся выстраивать стабильные и конструктивные отношения с Китаем, однако Штаты не испытывают доверия к Пекину.

Ранее в США раскритиковали политику Трампа в отношении России и Китая.

 
