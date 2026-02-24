Размер шрифта
В США назвали цель удара по Ирану

CNN: лидеры КСИР станут главной целью, если США решатся на удар по Ирану
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) станет одной из главных целей, если Соединенные Штаты примут решение о нанесении крупного удара по Ирану. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой сценария развития событий рассматривается администрацией президента США Дональда Трампа на тот случай, если дипломатия или ограниченный удар не принудят Иран отказаться от ядерной программы.

По данным канала, крупномасштабная атака будет включать в себя серию одновременных ударов по самым важным военным и объектам Исламской Республики, в том числе по руководству КСИР.

Накануне Трамп в преддверии предстоящих переговоров между представителями США и Ирана призвал Тегеран пойти на соглашение, предупредив, что в противном случае стране грозит «плохой день».

Немецкое издание Bild со ссылкой на экс-агента ЦРУ Джона Кириаку сообщило, что решение о военном ударе США по Ирану уже принято и может быть реализовано уже на этой неделе. По информации источника в Белом доме, на которого ссылается Кириаку, внутри американского правительства существует раскол. Сторонники военной операции — госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и Объединенный комитет начальников штабов. Против удара выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и глава разведки Тулси Габбард.

Ранее в Иране предупредили, что Тегеран будет рассматривать даже ограниченный удар США как акт агрессии.
 
