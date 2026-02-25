В НАТО заявили о неготовности к затяжному конфликту с Россией

На данный момент НАТО не готова к затяжному конфликту с Россией. Об этом рассказал Bloomberg вице-адмирал командующий морской группой альянса Хоакин Руис Эскагедо.

По словам Эскагедо, февральские учения военно-морских сил НАТО, на которых отрабатывались действия по поиску вражеских подводных лодок, показали, что странам альянса еще придется «нарастить свои силы».

«Я бы не сказал, что мы утратили свои возможности, но скажу, что мы не проводили учений так, как должны были, и нам необходимо как можно скорее восстановить и нарастить свои силы», — отметил он.

Вице-адмирал связал проблемы с тем, что борьба с подводными лодками не была приоритетом для союзников по НАТО на протяжении нескольких десятилетий, так как внимание членов альянса было сосредоточено на сухопутных войсках «в таких местах, как Ирак и Афганистан».

В декабре 2025 года издание CNN писало, что планы НАТО на случай войны с Россией не выдерживают критики, так как правительства стран-членов альянса «не предпринимают» реальных шагов для укрепления обороноспособности объединения. Также в феврале 2026 года в ходе «военной игры», которые имитировали вторжение России в Литву, страны НАТО потерпели поражение.

В январе 2026 года замначальника штаба по операциям командования сухопутных войск НАТО в Измире Томас Ловин рассказал, что блок НАТО в течение двух ближайших лет планирует создать на границе с Россией и Белоруссией «роботизированную и автоматизированную зону обороны», частью которой станут дроны, частично автономные боевые машины, беспилотные наземные роботы, а также автоматизированные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее в МИД раскрыли отношения между Россией и НАТО.