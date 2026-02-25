Размер шрифта
Мишустин заявил о запуске производства самолета Ту-214

Мишустин: Россия запустит производство самолета Ту-214 с новыми комплектующими
Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Россия запускает производство среднемагистрального лайнера Ту-214. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Сертификацию лайнера завершили еще в декабре, отметил российский премьер.

«В сфере авиастроения мы продолжили восстанавливать наши компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях, на материалах», — сказал Мишустин.

В конце декабря Росавиация одобрила обновления в типовой конструкции самолета Ту-214, серийное производство начнется после завершения всех доработок к 2026 года. Глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что получение свидетельства Росавиации позволит начать полномасштабное производство авиалайнеров.

В феврале стало известно, что авиакомпания S7 намерена приобрести сто самолетов Ту-214, которые собирают в Татарстане. До конца 2026 года должно быть подписано соглашение, которое определит сроки и объемы поставок. Начать поставки лайнеров, которые будут вмещать до 213 пассажиров, планируется с 2029 года.

Ранее в Минтрансе оценили успехи России в обслуживании иностранных самолетов.

 
