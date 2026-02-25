Размер шрифта
Зеленский анонсировал новую встречу представителей Украины и США

Reuters: представители Украины и США проведут встречу 26 февраля
Annegret Hilse/Reuters

Представители Украины и США проведут встречу 26 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Агентство отмечает, что украинский лидер сообщил о предстоящей встрече журналистам в чате в мессенджере WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

17 и 18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Зеленский в свою очередь заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол.

Как сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, Россия на переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию. Участники встречи достигли существенного прогресса, отметил американский чиновник.

Ранее пресс-секретарю Путина задали вопрос о сроках проведения четвертого раунда переговоров.

 
