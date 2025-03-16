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СМИ: 35 стран готовы поддержать миротворческую миссию на Украине

Times: союзники Киева обсуждают отправку на Украину более 10 тыс. миротворцев
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Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Страны «коалиции желающих» обсуждают отправку на Украину контингента миротворческих сил, насчитывающего более 10 тыс. человек, пишет The Times со ссылкой на источник в британских ВС.

В правительстве Соединенного Королевства газете рассказали, что Великобритания добилась поддержки «существенно большего количества» стран, готовых послать своих солдат на Украину после заключения перемирия. Примерно 35 стран выразили готовность поддерживать миротворческую миссию оружием, логистикой и разведданными. Министр обороны королевства Джон Хили уточнил, что детали будут обсуждаться в Лондоне в четверг, 20 марта.

«Это будут значительные силы, в формирование которых внесет вклад значительное количество стран», — сказал один из источников.

При этом он отказался сообщать подробности об участии разных стран, так как это якобы может помочь РФ. Многие страны внесут вклад другими способами. Так, Британия может отправить в Черное море два списанных минных тральщика: они были подарены Украине в 2023 году, но не были переданы, потому что Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

В начале марта в Лондоне прошел саммит европейских стран, которые поддерживают Украину в противостоянии с Россией. По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили со своим мирным планом. Они намерены представить президенту США Дональду Трампу группу «Европа плюс» — «коалицию желающих» участвовать в миротворческой миссии на Украине, куда могут войти и неевропейские государства, включая Канаду.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, что нужно для прекращения огня в зоне СВО.

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