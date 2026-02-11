Размер шрифта
В Иране сообщили об отсутствии стремления к созданию ядерного оружия

Пезешкиан: Иран не стремится к созданию ядерного оружия и готов подтвердить это
Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иран не стремится к разработке ядерного оружия и готов организовать любые проверки для подтверждения этого. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан в своем обращении к народу по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции, передает ТАСС.

«Мы не стремимся к [созданию] ядерного оружия. Мы неоднократно заявляли об этом и готовы к любым проверкам», — сказал он.

При этом, по словам главы Ирана, власти США и Европы своей риторикой возвели «высокую стену недоверия», которая препятствует результативности соответствующих переговоров.

Пезешкиан отметил, что Тегеран не намерен уступать перед несправедливыми требованиями и агрессией коллективного Запада. В настоящее время Иран ведет переговоры с соседними странами в целях достижения спокойствия в регионе, заключил он.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.
 
