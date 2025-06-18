Поблизости от Вашингтона сел «самолет Судного дня»

На президентскую авиабазу Эндрюс под Вашингтоном сел «самолет Судного дня» США — Boeing E-4 «Nightwatch». Об этом сообщает газета «Известия».

Последний раз такое происходило после терактов 11 сентября 2001 года, говорится в публикации.

Утверждается, что самолет приземлился рядом с американской столицей после того, как совершил полет из базы ВВС в штате Луизиана. Журналисты отмечают, что он долгое время летел над штатом Вирджиния, прежде чем совершить посадку в Эндрюсе.

Самолеты Boeing E-4 «Nightwatch» являются воздушными командными пунктами, которые находятся в постоянной боевой готовности. Одна из задач этих бортов — обеспечение безопасности американского лидера и предоставление ему или его заместителю и преемникам (в случае ликвидации президента США) возможности отдать приказ нанести ядерный удар по вероятному противнику.

Для этого Boeing E-4 «Nightwatch» оборудованы средствами защиты от ядерного нападения, а также способны совершать полет на протяжении не менее недели — при условии дозаправки в воздухе.

До этого CNN со ссылкой на источники сообщал, что Израиль нуждается в американских бомбах, способных поражать подземные ядерные объекты Ирана, а также в бомбардировщиках, которые смогут их доставить. По данным израильских СМИ, власти еврейского государства пытаются убедить США присоединиться к ударам по Ирану.

Ранее Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.