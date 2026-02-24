Экс-премьер Норвегии совершил попытку суицида на фоне расследования его связей с Эпштейном

Экс-глава Совета Европы Ягланд совершил попытку суицида на фоне дела против него

Бывший генсек Совета Европы и экс-премьер Норвегии Турбьёрн Ягланд находится в больнице после попытки самоубийства на фоне проведения против него антикоррупционного расследования из-за его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает iNyheter со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Ягланд был госпитализирован еще неделю назад.

По словам собеседника издания, состояние здоровья экс-премьера тяжелое. Источник отказался рассказывать, в какой именно больнице находится Ягланд.

До этого сообщалось, что комитет министров Совета Европы снял дипломатический иммунитет с Ягланда из-за начатого против него расследования после публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Ягланд занимал должность генсека Совета Европы в 2009-2019 годах. До этого в 1996-1997 годах он был премьером Норвегии.

30 января минюст США опубликовал 3 млн файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. По данным издания Le Monde, в этих документах в том числе упоминается Турбьёрн Ягланд. Согласно архивам, он попросил у финансиста гарантию при покупке недвижимости, однако ответ на его просьбу неизвестен.

