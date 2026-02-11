Видный европейский политик лишился иммунитета из-за связей с Эпштейном

Комитет министров Совета Европы снял дипломатический иммунитет с бывшего премьер-министра Норвегии и экс-генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда (на фото) из-за начатого против него расследования после публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила пресс-служба международной организации.

Отмечается, что иммунитет с Ягланда был снят по просьбе норвежских властей. В отношении политика планируется возбудить уголовное дело по обвинению в коррупции с отягчающими обстоятельствами, говорится в заявлении Совета Европы.

Ягланд занимал должность генсека Совета Европы в 2009-2019 годах. До этого в 1996-1997 годах он был премьером Норвегии.

30 января минюст США опубликовал 3 млн файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. По данным издания Le Monde, в этих документах в том числе упоминается Турбьёрн Ягланд. Согласно архивам, он попросил у финансиста гарантию при покупке недвижимости, однако ответ на его просьбу неизвестен.

Кроме того, в документах есть информация, что чиновник останавливался в резиденции Эпштейна в Нью-Йорке в 2018 году, а также в Париже в 2015 и 2018 годах.

