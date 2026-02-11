Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Видный европейский политик лишился иммунитета из-за связей с Эпштейном

Совет Европы лишил экс-генсека Ягланда иммунитета из-за связей с Эпштейном
Sergei Karpukhin/Reuters

Комитет министров Совета Европы снял дипломатический иммунитет с бывшего премьер-министра Норвегии и экс-генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда (на фото) из-за начатого против него расследования после публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила пресс-служба международной организации.

Отмечается, что иммунитет с Ягланда был снят по просьбе норвежских властей. В отношении политика планируется возбудить уголовное дело по обвинению в коррупции с отягчающими обстоятельствами, говорится в заявлении Совета Европы.

Ягланд занимал должность генсека Совета Европы в 2009-2019 годах. До этого в 1996-1997 годах он был премьером Норвегии.

30 января минюст США опубликовал 3 млн файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. По данным издания Le Monde, в этих документах в том числе упоминается Турбьёрн Ягланд. Согласно архивам, он попросил у финансиста гарантию при покупке недвижимости, однако ответ на его просьбу неизвестен.

Кроме того, в документах есть информация, что чиновник останавливался в резиденции Эпштейна в Нью-Йорке в 2018 году, а также в Париже в 2015 и 2018 годах.

Ранее стало известно, как Макрон решил обелить себя в деле с Эпштейном за счет России.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!