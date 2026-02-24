Размер шрифта
Украина передвинула сроки возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина снова передвинула сроки возобновления поставок нефти в Словакию
Bernadett Szabo/Reuters

Украина снова сдвинула сроки возобновления поставок нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает ТА-3.

В публикации отмечается, что теперь речь о возобновлении поставок нефти назначена на 26 февраля.

Министерство экономики Словакии 13 февраля заявляло о приостановке поставок нефти через «Дружбу» и ожидало их возобновления в ближайшие дни, однако этого не произошло. 19 февраля ведомство сообщило, что Киев обещал возобновить транспортировку нефти 21 февраля.

Тем не менее украинская сторона вновь перенесла запуск транзита на 24 февраля, отказавшись комментировать причины задержки.

Сообщалось также, что поставки нефти по «Дружбе» в Словакию должны были возобновиться 25 февраля, но украинская сторона уведомила оператора словацкого участка Transpetrol о переносе сроков.

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар заявил, что страна попросила Еврокомиссию провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине, чтобы подтвердить или опровергнуть заявление украинской стороны о его неисправности.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина занимается ремонтом нефтепровода «Дружба».

 
