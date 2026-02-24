Размер шрифта
Спикер Рады анонсировал законопроект о выборах

Спикер Рады Стефанчук: законопроект о выборах на Украине почти готов
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о проведении выборов на Украине почти готов и будет представлен в ближайшее время. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук во время выступления на украинском форуме YES Meeting, пишет «Новости. LIVE».

«У нас создана группа, которая разрабатывает законодательство о... выборах и, я думаю, в ближайшее время мы представим результаты этого проекта закона», — сказал Стефанчук.

По его словам, законопроект разрабатывают народные депутаты с привлечением к обсуждениям общественности, экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины. Ожидается, что принять участие в возможных выборах смогут не только жители Украины, но и выехавшие за границу граждане, а также военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что готов провести выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня.

24 февраля Зеленский отметил, что находится «в пределах первого срока не по своей воле». Он подчеркнул, что его пребывание на посту президента растянулось из-за начала СВО. Также Зеленский отметил, что будет баллотироваться на второй срок, если конфликт с Россией продолжится.

Ранее Зеленский уличил западных партнеров в желании избавиться от него.

 
