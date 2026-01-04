Под санкции Киева попали 70 компаний и пять россиян

Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России, Китая и Виргинских островов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 70 компаний с регистрацией в России, Китае и на Виргинских островах, а также против пяти граждан РФ. Документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства и вступает в действие на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 января 2026 года.

Согласно указу, из перечня компаний 60 зарегистрированы в России, девять — в Китае и одна на Виргинских островах. Среди российских организаций указаны заводы «Марс», «Полет», «Завод полупроводниковых приборов», опытно-конструкторское бюро «Гиперком», научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения и научно-исследовательский институт космических и авиационных материалов.

В списке китайских компаний фигурируют Russwill Telecom Limited, Hong Kong Skyrizon Holding Limited и Moji-Nano Technology Co.

В указе уточняется, что санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет официальных визитов, ограничение передачи объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурного и научного сотрудничества, а также лишение украинских государственных наград.

Ранее Зеленский рассказал, как Украина будет склонять Россию к миру.