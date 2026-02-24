Размер шрифта
Президент Киргизии уволил зампреда кабмина и главу минздрава

В Киргизии ушли в отставку вице-премьер Торобаев и глава минздрава Досмамбетов
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку вице-премьера страны Бакыта Торобаева и главу Минздрава Каныбека Досмамбетова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию президента страны.

Жапаров подписал указ, освобождающий Торобаева от занимаемой должности. Другим указом президента Досмамбетов освобожден от должности министра здравоохранения.

10 февраля 2026 года президент Киргизии отправил в отставку заместителя председателя кабинета министров. Это решение стало неожиданным, так как Ташиев считался ключевым соратником президента. На момент увольнения он находился на лечении в Германии. По данным киргизских СМИ, Ташиев планировал участвовать в президентских выборах в стране.

Позднее Жапаров заявил, что уволенный зампред кабинета министров и глава Госкомитета нацбезопасности не вернется на государственную службу. Президент также рекомендовал Ташиеву очистить в своем окружении «аксакалов и коксакалов».

Ранее президент Киргизии прокомментировал возможность переворота в стране.
 
