Песков раскрыл главную цель СВО

Песков: главная цель СВО — безопасность людей на Донбассе
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главная цель спецоперации — это безопасность людей на востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главная цель — это обеспечение безопасности людей... которые были, действительно, в ... опасности. Это главное», — сказал Песков, говоря о жителях восточной Украины.

До этого Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, планировалось ли, что СВО продлится четыре года, представитель Кремля заявил, что вряд ли сможет ответить на этот вопрос. По словам Пескова, четыре года назад начиналась «специальная военная операция против киевского режима», чтобы защитить людей, живущих на востоке Украины, а в итоге она переросла в более масштабное противостояние России и стран Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский в четвертую годовщину начала специальной военной операции опубликовал пост в своем Telegram-канале. Он заявил, что украинцы сумели защитить свою независимость, а российский лидер Владимир Путин якобы «не достиг своих целей».

Ранее Зеленский обвинил Путина в начале третьей мировой войны.
 
